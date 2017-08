Роберт Гарсия: Мой брат Майки сейчас побил бы Мэйвезера, а бой с Макгрегором – легкая прогулка для Флойда

Брат и тренер американского боксера Майки Гарсии полагает, что его сын мог бы одержать победу над Флойдом Мэйвезером-младшим.

- Я не думаю, что Флойд вышел бы на ринг с Майки. Ему 40 лет и Мэйвезер признавал, что уже не выдерживает нагрузки. Он подписался на поединок с Макгрегором, потому что это легкая прогулка для бойца его класса. Но Флойд не готов возобновить профессиональную карьеру на полном серьезе.

Мэйвезер - лучший боксер за последние 20 лет, а может быть и за всю историю. Поэтому я не говорю, что Майки сильнее. Просто он увидел бы перед собой легенду в старости. И, конечно, одержал бы победу, - заявил Гарсия.

