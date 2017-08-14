Гребенников возглавил клуб «Сахель» из Туниса
Источник: World of VolleyКомментарии
Бывший главный тренер
«Газпрома-Югры» (Сургут) и «Урала» (Уфа) Борис Гребенников возглавил «Сахель из
Туниса, сообщает World of Volley.
Напомним, в 2016 и 2017 годах под руководством Гребенникова «Урал» занимал девятое и восьмое места в чемпионате России. Ранее 58-летний специалист работал в «Газпроме-Югре», который стал первым российским клубом в тренерской карьере Гребенникова после возвращения из Франции.
Отметим, что до этого Гребенников на протяжении 14 сезонов работал в клубе «Ренн». Сын Гребенникова Евгений выступает за сборную Франции.
Добавим, что «Сахель» является действующим чемпионом Туниса.
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