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Гребенников возглавил клуб «Сахель» из Туниса

Источник:  World of VolleyКомментарии

Бывший главный тренер «Газпрома-Югры» (Сургут) и «Урала» (Уфа) Борис Гребенников возглавил «Сахель из Туниса, сообщает World of Volley.

Напомним, в 2016 и 2017 годах под руководством Гребенникова «Урал» занимал девятое и восьмое места в чемпионате России. Ранее 58-летний специалист работал в «Газпроме-Югре», который стал первым российским клубом в тренерской карьере Гребенникова после возвращения из Франции.

Отметим, что до этого Гребенников на протяжении 14 сезонов работал в клубе «Ренн». Сын Гребенникова Евгений выступает за сборную Франции.

Добавим, что «Сахель» является действующим чемпионом Туниса.

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