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«Валенсия» отказалась продать Гарая «Спартаку»

Источник:  El DesmarqueКомментарии

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не перейдет в московский «Спартак», сообщает El Desmarque.

Отмечается, что руководство «летучих мышей» осталось недовольно финансовым предложением красно-белых. «Валенсия» готова продать футболиста только за 20 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба «Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча.

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