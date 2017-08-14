«Валенсия» отказалась продать Гарая «Спартаку»
Источник: El DesmarqueКомментарии
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не перейдет в московский «Спартак», сообщает El Desmarque.
Отмечается, что руководство «летучих мышей» осталось недовольно финансовым предложением красно-белых. «Валенсия» готова продать футболиста только за 20 миллионов евро.
Напомним, ранее стало известно, что Гарай сообщил «Валенсии» о своем желании покинуть клуб. Сообщалось также об интересе к нему со стороны его бывшего клуба «Зенита». В прошедшем сезоне 30-летний аргентинец провел 33 матча за «Валенсию» и забил три мяча.
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