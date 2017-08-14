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Лео Жаба: Я сигнализировал арбитру, что Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но он отвернулся

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Форвард «Ахмата» Лео Жаба высказался о матче шестого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:4) на стадионе «Санкт-Петербург».

«Конечно, мы расстроены поражением. А счет – это стечение обстоятельств. Мы играли хорошо до удаления нашего капитана, и не случись этого, после матча мог бы быть другой счет.

Удаления заслуживал и вратарь соперника. Я сигнализировал арбитру, что он сыграл рукой за пределами (штрафной площади), но судья отвернулся и продолжил игру.

Для меня это было удивительно. В Бразилии при моем участии на поле подобное случалось, но чтобы арбитры не заметили, такого не было.

Выигрывает и проигрывает – команда. Мы всегда вместе, мы единое целое. У нас хороший коллектив, и мы не сомневаемся в своих будущих победах», – приводит слова 19-летнего бразильца официальный сайт «Ахмата».

Напомним, матч «Зенит» – «Ахмат» обслуживала бригада во главе с Игорем Федотовым из Москвы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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