Лео Жаба: Я сигнализировал арбитру, что Лунев сыграл рукой за пределами штрафной, но он отвернулся

Форвард «Ахмата» Лео Жаба высказался о матче шестого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:4) на стадионе «Санкт-Петербург».

«Конечно, мы расстроены поражением. А счет – это стечение обстоятельств. Мы играли хорошо до удаления нашего капитана, и не случись этого, после матча мог бы быть другой счет.

Удаления заслуживал и вратарь соперника. Я сигнализировал арбитру, что он сыграл рукой за пределами (штрафной площади), но судья отвернулся и продолжил игру.

Для меня это было удивительно. В Бразилии при моем участии на поле подобное случалось, но чтобы арбитры не заметили, такого не было.

Выигрывает и проигрывает – команда. Мы всегда вместе, мы единое целое. У нас хороший коллектив, и мы не сомневаемся в своих будущих победах», – приводит слова 19-летнего бразильца официальный сайт «Ахмата».

Напомним, матч «Зенит» – «Ахмат» обслуживала бригада во главе с Игорем Федотовым из Москвы.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча