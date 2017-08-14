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«Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу Азара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Как сообщает Diario Gol, каталонский клуб пока не может договориться о трансферах Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле. Отмечается, что сине-гранатовые ведут переговоры о переходе бельгийца и предлагают «синим» 120 млн евро. 

Ранее сообщалось, что наставник лондонского клуба Антонио Конте ни при каких условиях не отпустит хавбека этим летом.

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