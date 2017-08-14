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Бывший защитник московского «Динамо» Жолт Хорняк возглавит «Луч-Энергию»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Новым главным тренером владивостокского «Луча-Энергии» станет словацкий специалист Жолт Хорняк.

- С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан. Все-таки он – иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема. Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером, - рассказал исполнительный директор клуба Александр Голубчиков.

Отметим, что Жолт Хорняк в сезоне-2001/02 защищал цвета московского «Динамо».

Как тренер Хорняк приводил к победам в чемпионатах Армении «Мику» и «Бананц». 

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