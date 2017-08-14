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«Челси» оштрафовал Диего Косту на 300 тысяч фунтов

Источник:  Sky SportsКомментарии

Как сообщает Sky Sports, форвард «Челси» Диего Коста был оштрафован руководством клуба за сокрытие информации о своей предсезонной подготовке.

Напомним, ранее игрок сборной Испании был отстранен от тренировок с командой. Нападающий самостоятельно готовится к сезону у себя на родине в Бразилии. При этом лондонцы требуют у игрока отчета о выполненной работе.

В июле Коста не предоставил информацию «Челси», и клуб оштрафовал его на две недельных зарплаты (300 тысяч фунтов).

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