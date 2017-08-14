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Анатолий Бышовец: «Спартак» забыл, что инициативу отдавать нельзя

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о прошедшем дерби ЦСКА – «Спартак».

- Как вам дерби всея Руси? Были страсти, но есть мнение, что уровень показанного футбола был не очень высоким.
- Думаю, что страсти и повлияли на результат. Игроки ЦСКА приложили максимум усилий, были больше сконцентрированы, чтобы отыграться. А «Спартак» именно в этой ситуации забыл о том, инициативу нельзя отдавать. Потому что по ходу матча ее потом почти невозможно вернуть. «Спартак» не дотерпел до конца матча 10 минут, потому что в команде не нашлось игрока, который задал бы нужный ритм игре, где необходимо, сделал бы паузу. Эту роль могли бы исполнить Глушаков или Фернандо, но в данном случае речь идет о совсем другом уровне мастерства, другом классе.

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