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Игуаин извинился перед болельщиками «Ювентуса» за поражение от «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин извинился перед болельщиками клуба за поражение от «Лацио» (2:3) в матче за Суперкубок Италии-2017.

- Хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса» за вчерашний матч. Они заслуживают большего. Я знаю, что мы можем добиться большего, и мы должны сделать это. Но это только самое начало сезона. Теперь нам больше, чем когда-либо, нужна ваша любовь и поддержка, потому что мы станем намного сильнее, если будем вместе.

Я обещаю, что это будет фантастический год. Большое спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Спасибо за то, что вы есть. До скорой встречи. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться новых больших побед, - написал Игуаин на своей странице в сети Instagram.

Напомним, в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» уступил «Лацио» со счетом 2:3.

Матч

Ювентус - Лацио - 2:3 (0:1)

Голы

Иммобиле 32 (0:1 - пен.). Иммобиле 54 (0:2). Дибала 85 (1:2). Дибала 90 (2:2 - пен.). Мугрия 90 (2:3).

Состав

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Кьеллини, Алекс, Куадрадо (Коста, 56), Хедира, Пьянич, Игуаин, Манджукич (Бернардески, 72), Дибала

Лацио: Стракоша, Баста (Марушич, 74), Фортуна, де Врей, Раду, Лейва (Мугрия, 80), Лулич (Лукаку, 75), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле, Луис Альберто

Предупреждения:

Буффон, 31; Манджукич, 52; Пьянич, 73 - Лейва, 42; Лулич, 70; Пароло, 84; Иммобиле, 89

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

13 августа 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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