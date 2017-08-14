Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляции

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.

«Роналду толкнул судью, такому великому Роналду не следовало этого делать, надо было сдержаться, но чаша терпения была переполнена. Судьям надо смотреть, сознательно ли игрок падает.

Была ли это симуляция или нет – надо разобраться. Иной раз судьи чересчур применяют меры, показывая карточки за симуляцию. Малейший толчок, потеря координации – и ты падаешь, но не умышленно, не картинно, а естественно.

Мы сегодня обсуждали в РФС: иной раз мне хочется, если бы я был игроком, положить желтую карточку в карман трусов и сделать подножку судье. Он бы упал, а я ему бы показал желтую карточку. Судьи перебарщивают с карточками за симуляции», – цитирует Симоняна агенство «Р-Спорт».