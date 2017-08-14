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Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8

Источник:  Ajansspor.comКомментарии

Футбольный агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, подтвердил информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

«Мы общались с руководством. Они готовы продать Романа за 8 млн евро. «Спартак» хочет видеть его в своих рядах, в том числе, потому что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона евро», – цитирует агента Ajansspor.

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