100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче с «Янг Бойз»

Швейцарский «Янг Бойз» ожидает около 100-115 болельщиков ЦСКА на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2017/18.

- Мы ожидаем порядка 100, может быть, 115 болельщиков ЦСКА. В целом ждем до 22 тысяч зрителей на трибуне. Это хороший показатель. Например, на матче с киевским «Динамо» было 13 тысяч человек, - заявил пресс-атташе швейцарского клуба Альберт Стауденманн.