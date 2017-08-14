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100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче с «Янг Бойз»

Источник:  ТАССКомментарии

Швейцарский «Янг Бойз» ожидает около 100-115 болельщиков ЦСКА на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2017/18.

- Мы ожидаем порядка 100, может быть, 115 болельщиков ЦСКА. В целом ждем до 22 тысяч зрителей на трибуне. Это хороший показатель. Например, на матче с киевским «Динамо» было 13 тысяч человек, - заявил пресс-атташе швейцарского клуба Альберт Стауденманн.

Встреча пройдет во вторник на стадионе «Стад де Сюисс» в Берне, вместимость которого 30 тысяч зрителей.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в групповом турнире Лиги Европы.

Ответная встреча ЦСКА - «Янг Бойз» пройдет в Москве 23 августа.



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