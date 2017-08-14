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СКА – «Сочи». Дацюк и Плотников выйдут в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч Турнира памяти Пучкова против «Сочи».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин. 

Первое звено: Белов – Яковлев, Ковальчук – Дацюк – Плотников;

Второе звено: Гавриков – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;

Третье звено:  Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Похоркин – Карпов;

Четвертое звено: Зуб – Рундблад, Тихонов – Каблуков – Кетов, Хохлачев.

Напомним, матч начнется в 19:30. 

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