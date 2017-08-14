СКА – «Сочи». Дацюк и Плотников выйдут в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч Турнира памяти Пучкова против «Сочи».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено: Белов – Яковлев, Ковальчук – Дацюк – Плотников;
Второе звено: Гавриков – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;
Третье звено: Хафизуллин – Чудинов, Гусев – Похоркин – Карпов;
Четвертое звено: Зуб – Рундблад, Тихонов – Каблуков – Кетов, Хохлачев.
Напомним, матч начнется в 19:30.
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