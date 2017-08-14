Неймар: Надеюсь, Паулиньо будет так же счастлив в «Барселоне», как я

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар пожелал удачи своему соотечественнику Паулиньо, заключившему контракт с каталонским грандом.

«Брат, я желаю тебе всяческих успехов, надеюсь, в «Барселоне» ты будешь счастлив так же, как был я», – написал Неймар на своей странице в сети Instagram.

Irmão, todo sucesso do mundo pra você .. espero que você seja muito feliz como eu fui aí tamo junto ✌🏽🤙🏽 @paulinhop8 Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Авг 14 2017 в 5:21 PDT

Каталонский клуб ранее объявил о приобретении Паулиньо у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

