Неймар: Надеюсь, Паулиньо будет так же счастлив в «Барселоне», как я
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий «Барселоны» Неймар пожелал удачи своему соотечественнику Паулиньо, заключившему контракт с каталонским грандом.
«Брат, я желаю тебе всяческих успехов, надеюсь, в «Барселоне» ты будешь счастлив так же, как был я», – написал Неймар на своей странице в сети Instagram.
Каталонский клуб ранее объявил о приобретении Паулиньо у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.
Напомним, нынешним летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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