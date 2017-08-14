Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар: Надеюсь, Паулиньо будет так же счастлив в «Барселоне», как я

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар пожелал удачи своему соотечественнику Паулиньо, заключившему контракт с каталонским грандом.

«Брат, я желаю тебе всяческих успехов, надеюсь, в «Барселоне» ты будешь счастлив так же, как был я», – написал Неймар на своей странице в сети Instagram.

Irmão, todo sucesso do mundo pra você .. espero que você seja muito feliz como eu fui aí tamo junto ✌🏽🤙🏽 @paulinhop8

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Каталонский клуб ранее объявил о приобретении Паулиньо у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 миллионов евро.

Напомним, нынешним летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляцииПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.«Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу АзараРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.«Валенсия» отказалась продать Гарая «Спартаку»Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай не перейдет в московский «Спартак», сообщает El Desmarque.Официально: Хави Гарсия перешел из «Зенита» в «Бетис»Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия подписал контракт с «Реал Бетисом», сообщил официальный сайт петербургского клуба.«Барселона» рассчитывает завершить сделки по Коутиньо и Дембеле на этой неделе«Барселона» намерена подписать контракты с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форвардом «Боруссии» (Дортмунд) Усманом Дембеле до конца этой недели, сообщает Sport.es. Ради этого каталонцы надеются ускорить переговоры и готовы пойти на требования нынешних клубов игроков.
Футбол
Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8
Футбол
Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляции
Футбол
Игуаин извинился перед болельщиками «Ювентуса» за поражение от «Лацио»
Футбол
Анатолий Бышовец: «Спартак» забыл, что инициативу отдавать нельзя
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Паулиньо
Паулиньовсе новости
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости