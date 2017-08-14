Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» не хватает звездного вингера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о трансферной компании английского клуба.

«Думаю, «Юнайтед» для полного счастья не хватает звездного вингера. Это был бы боевой состав. Учитывая предыдущие трансферы, они должны бороться за все трофеи в этом году. Очевидно, что в прошлом сезоне они не могли даже подумать об этом», – цитирует Невилла Goal.

Напомним, этим летом команду Жозе Моуринью пополнили Неманья Матич (из «Челси»), Ромелу Лукаку (из «Эвертона»), а также Виктор Линделеф (из «Бенфики).

Согласно СМИ, наставник «красных дьяволов» рассчитывает заполучить вингера миланского «Интера» Ивана Перишича. На данный момент клубы не могут договориться о сумме сделки.

Читайте также: 

«Мне не разрешают даже общаться с игроками». Что происходит с Диего Костой?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» попытается пригласить форварда «Лацио»Нападающий «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Mirror.«МЮ» предпримет третью попытку заполучить ПеришичаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настаивает на трансфере еще одного игрока в атакующую линию.Промес? Дас ист гут! В Дортмунде уже ждут покупки Квинси из «Спартака» (видео)Промес? Дас ист гут! В Дортмунде уже ждут покупки Квинси из «Спартака» (видео)В Германии отреагировали на весть о том, что скауты дортмундской «Боруссии» просматривали Квинси Промеса на игре «Спартака» с ЦСКА.Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8Футбольный агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, подтвердил информацию об интересе со стороны московского «Спартака».«Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу АзараРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Футбол
Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8
Футбол
Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляции
Футбол
Игуаин извинился перед болельщиками «Ювентуса» за поражение от «Лацио»
Футбол
Анатолий Бышовец: «Спартак» забыл, что инициативу отдавать нельзя
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Гари Невилл
Гари Невиллвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы