Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» не хватает звездного вингера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о трансферной компании английского клуба.

«Думаю, «Юнайтед» для полного счастья не хватает звездного вингера. Это был бы боевой состав. Учитывая предыдущие трансферы, они должны бороться за все трофеи в этом году. Очевидно, что в прошлом сезоне они не могли даже подумать об этом», – цитирует Невилла Goal.

Напомним, этим летом команду Жозе Моуринью пополнили Неманья Матич (из «Челси»), Ромелу Лукаку (из «Эвертона»), а также Виктор Линделеф (из «Бенфики).

Согласно СМИ, наставник «красных дьяволов» рассчитывает заполучить вингера миланского «Интера» Ивана Перишича. На данный момент клубы не могут договориться о сумме сделки.

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