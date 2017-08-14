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Бывший наставник «Амкара» возглавил «Лудогорец»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Болгарский специалист Димитр Димитров, известный в России по работе с пермским «Амкаром», назначен главным тренером «Лудогорца».

Как сообщает пресс-служба команды, наставник сменил Георги Дерменджиева, который ушел в отставку вылета из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей израильскому «Хапоэлю» (Беэр-Шева) в третьем квалификационном раунде турнира.

Отмечается, что в понедельник вечером Димитров проведет первую тренировку в качестве главного тренера, который в мае в шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии.

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