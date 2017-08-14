«МЮ» предпримет третью попытку заполучить Перишича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настаивает на трансфере еще одного игрока в атакующую линию.
Как сообщает Mirror, английский клуб не отказался от приглашения полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича.
Отмечается, что итальянцы уже отклонили два предложения «красных дьяволов». В ближайшее время «МЮ» предпримет третью попытку заполучить хорватского игрока.
Ранее сообщалось, что Моуринью попросил руководство «Юнайтед» приобрести полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
Напомним, этим летом клуб пригласил из «Эвертона» форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
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