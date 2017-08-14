«МЮ» предпримет третью попытку заполучить Перишича

Нападающий «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Mirror.

«Тоттенхэм» попытается пригласить форварда «Лацио» Нападающий «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Mirror.

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» не хватает звездного вингера Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о трансферной компании английского клуба этим летом.