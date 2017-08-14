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«Тоттенхэм» попытается пригласить форварда «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Тоттенхэм» хочет воспользоваться ситуацией игрока, который был крайне недоволен решением тренерского штаба. Кейта остался в запасе на игру с «Ювентусом» за Суперкубок страны (3:2). Отмечается, что за ситуацией пристально следят «Вест Хэм» и «Монако».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля», «Милана» и «Ювентуса».

В минувшем сезоне серии А 22-летний форвард провел 31 матч, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро, а контракт с «орлами» рассчитан до 2018 года.

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