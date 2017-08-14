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«Зенит» не включил Краневиттера в заявку на матчи с «Утрехтом»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер не вошел в заявку команды на оба предстоящих матча Лиги Европы против голландского «Утрехта».

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» состоится в среду в Голландии. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Имя игрока Матиаса Краневиттера не фигурирует в заявке, предоставленной санкт-петербургским «Зенитом» для участия в плей-офф квалификации Лиги Европы», - заявил представитель пресс-службы УЕФА.

О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с «Зенитом» было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.



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