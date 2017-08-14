Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Армении и Гибралтара.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень).

Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Томас Рукас («Зенит-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Игорь Коновалов («Кубань»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).

Напомним, с командой Армении игра пройдет в Москве 31 августа, а матч со сборной Гибралтара 5 сентября в Туле.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Бушманов: Роналду – фигура, которая приковывает к себе вниманиеГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил роль Криштиану Роналду в сборной Португалии.Евгений Бушманов: Не думаю, что наша сборная побежит вперед сломя голову в матче с португальцамиТренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча Россия - Португалия на Кубке конфедераций.Бушманов считает, что сборная России нацелена на победу в матче с ПортугалиейГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.Евгений Бушманов: Победить Португалию России, естественно, по силамГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что сборная России может победить сборную Португалии на Кубке конфедераций.Алексей Гасилин: Предложил Бакаеву разыграть пенальти, он согласилсяФорвард молодежной сборной России Алексей Гасилин подвел итоги товарищеского матча с Белоруссией (7:0) на стадионе «Октябрь» в Москве.
Футбол
Агент: «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 3 млн евро, «Фенербахче» требует 8
Футбол
Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляции
Футбол
Игуаин извинился перед болельщиками «Ювентуса» за поражение от «Лацио»
Футбол
Анатолий Бышовец: «Спартак» забыл, что инициативу отдавать нельзя
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости