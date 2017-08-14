Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против сборных Армении и Гибралтара.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Сьон», Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень).
Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Довбня («Этникос», Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - «Спартак-2»), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Томас Рукас («Зенит-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Енисей»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Игорь Коновалов («Кубань»), Олег Ланин («Енисей»), Даниил Фомин («Олимпиец»).
Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).
Напомним, с командой Армении игра пройдет в Москве 31 августа, а матч со сборной Гибралтара 5 сентября в Туле.