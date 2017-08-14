Юрген Клопп: Коутиньо в «Барселоне»? Ничего нового. Думаю, я все сказал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча против «Хоффенхайма» ответил на вопрос о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Ничего нового – говорит специалист. – К сожалению, он пропустит матч против «Хоффенхайма», и это удар для нас. Мы должны готовиться без него, как и без Адама Лалланы и Даниэля Старриджа.

Я понимаю ваш интерес к этой теме, но сам я об этом не думаю. Когда я ехал на пресс-конференцию, у меня не возникало мысли о том, как я отвечу, если вы спросите меня о Коутиньо. Нужно работать с тем, что у тебя есть. Я не думаю об игроках, которых нет в «Ливерпуле». Кажется, я сказал все, что хотел», – заявил Клопп, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, «красные» сразятся с немецким клубом в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч «Хоффенхайм» – «Ливерпуль» состоится 15 августа. Начало – в 21:45 мск.

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