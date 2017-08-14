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Александр Гуськов: Малкин сейчас лучший российский игрок

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккейный эксперт Александр Гуськов поделился мнением о лауреате «Харламов Трофи» Евгении Малкине.

- Евгений Малкин второй раз в карьере удостоился премии «Харламов Трофи». Он действительно лучший российский игрок сейчас?
- Даже если не смотреть на два Кубка Стэнли, которые он выиграл за последние два года, понятно, что индивидуальное мастерство Малкина находится на таком уровне, что конкурировать с ним очень тяжело. При таком росте он умудряется сохранять скорость, уверенно смотрится в силовой борьбе, да что говорить, Евгений хорош практически во всех компонентах. Я не так пристально слежу за игроками НХЛ, но если сравнивать его с игроками из КХЛ, понятно, что Малкин лучший, - сказал Гуськов.

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