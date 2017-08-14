Александр Гуськов: Малкин сейчас лучший российский игрок

Евгений Малкин: Оксимирон и Слава КПСС? Не понимаю, о ком вы сейчас говорите?!

Евгений Малкин на церемонии «Харламов Трофи» в редакции «Советского спорта» был на редкость остроумен, отвечая на вопросы.