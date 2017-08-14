21 августа Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе впервые с 6 июля 2014 года займет первую строчку рейтинга ATP.

Ранее первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с турниров в Монреале и Цинциннати из-за травмы бедра. Из-за пропуска данных соревнований он гарантированно потеряет высшую строчку в рейтинге, который будет опубликован 21 августа.

31-летний Надаль, который на данный момент занимает второе место в рейтинге АТP, обеспечил себе звание первой ракетки после того, как швейцарец Роджер Федерер, ныне занимающий третью позицию в рейтинге, снялся с соревнований в Цинцинатти из-за травмы спины.

Напомним, за карьеру Рафаэль Надаль выиграл 15 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. По этому показателю он уступает только Федереру (19 титулов).

