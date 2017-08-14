Виктор Классон: Моя адаптация к новой команде и новой стране завершена полностью

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о процессе своей адаптации к РФПЛ.

- Моя адаптация к новой команде и новой стране завершена полностью, могу так сказать с полной уверенностью. Я ощущаю себя очень комфортно в команде и вполне привык к российским реалиям и российской культуре. Когда оказываюсь в городе, то чувствую себя уверенно, практически как дома. У меня в Краснодаре уже есть свои любимые места, которые я периодически посещаю.

С Андреасом Гранквистом я говорю больше всего, он мой друг, и, конечно, пообщаться на родном языке всегда приятно. А так я с удовольствием разговариваю абсолютно со всеми ребятами, но чаще, что тоже естественно, с теми, кто владеет английским языком. К счастью, таких у нас в команде немало – это и латиноамериканцы, и русские. Так что недостатка в общении не испытываю. Русский язык - очень сложный, это так! Я занимаюсь с переводчиком, и как мне кажется, делаю определённые шаги вперед.

Переход в «Краснодар» повлиял на мою востребованность в сборной Швеции. До того как я перешел в «Краснодар», меня периодически вызывали в сборную, но я чаще всего оставался в резерве. А сейчас моя роль в национальной команде значительно укрепилась. Меня вызывают в сборную постоянно, я получаю игровое время и даже забил два мяча в ворота Португалии, - сказал Классон.

Напомним, Виктор Классон стал игроком «Краснодара» в январе 2017 года.

Команда Игоря Шалимова в данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.





