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Максим Калиниченко: Такое ощущение, что у «Спартака» нету сил

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о поражении красно-белых в столичном дерби.

12 августа действующий чемпион станы уступил (1:2) на выезде ЦСКА в 6-м туре РФПЛ.

«Проиграли почти все подборы, играя с тремя опорниками! Такое ощущение, что сил нету», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.

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