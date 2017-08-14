Максим Калиниченко: Такое ощущение, что у «Спартака» нету сил
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко – о поражении красно-белых в столичном дерби.
12 августа действующий чемпион станы уступил (1:2) на выезде ЦСКА в 6-м туре РФПЛ.
«Проиграли почти все подборы, играя с тремя опорниками! Такое ощущение, что сил нету», – написал Калиниченко на своей странице в Twitter.
Проиграли почти все подборы,играя с 3мя(!)опорниками!Такое ощущение что сил нету...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 12 августа 2017 г.
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