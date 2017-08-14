Хави Гарсия: С первых минут «Бетис» был моим приоритетным вариантом

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

- Я очень воодушевлен. Это были несколько сложных недель, потому что я знал, что могу перейти сюда. С первых минут «Бетис» был моим приоритетным вариантом, потому что я видел, что люди очень ждут меня. Клуб прилагает большие усилия, чтобы сделать команду конкурентноспособной. Я хотел оказаться здесь.

Я пришел с большим энтузиазмом. Я играл в разных командах, но никогда у меня не было такого желания начать, показать людям, почему я здесь. Я хотел бы усилить команду, работать и пытаться помочь «Бетису» бороться с лучшими, - приводит слова Гарсии официальный сайт «Бетиса».

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Напомним, 14 августа петербуржцы объявили о переходе Хави Гарсии в «Бетис». Срок контракта составил три года.

В прошлом сезоне Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел 108 матчей и забил 7 голов.