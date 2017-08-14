Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула2 : 2Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду

Источник:  ASКомментарии

Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен обжаловать дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, португалец получил наказание в виде пропуска пяти матчей своей команды за толчок арбитра во время игры с «Барселоной» в рамках Суперкубка страны (3:1).

Если дисквалификация игрока будет оставлена в силе, то он пропустит второй матч за Суперкубок с «Барселоной», который состоится 16 августа.

Также форвард не сыграет в четырех стартовых турах чемпионата, в которых «сливочные» встретится с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клопп: Коутиньо в «Барселоне»? Ничего нового. Думаю, я все сказалГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча против «Хоффенхайма» ответил на вопросы журналистов.Неймар: Надеюсь, Паулиньо будет так же счастлив в «Барселоне», как яБывший нападающий «Барселоны» Неймар пожелал удачи своему соотечественнику Паулиньо, заключившему контракт с каталонским грандом.Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляцииПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.«Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу АзараРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Челси» Эдена Азара.«Барселона» рассчитывает завершить сделки по Коутиньо и Дембеле на этой неделе«Барселона» намерена подписать контракты с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форвардом «Боруссии» (Дортмунд) Усманом Дембеле до конца этой недели, сообщает Sport.es. Ради этого каталонцы надеются ускорить переговоры и готовы пойти на требования нынешних клубов игроков.
Теннис
21 августа Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира
Футбол
Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2019
Футбол
«Зенит» не включил Краневиттера в заявку на матчи с «Утрехтом»
Теннис
Шарапова не вошла в обновленный рейтинг журнала Forbes
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости