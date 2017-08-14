«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду
Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен обжаловать дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.
Напомним, португалец получил наказание в виде пропуска пяти матчей своей команды за толчок арбитра во время игры с «Барселоной» в рамках Суперкубка страны (3:1).
Если дисквалификация игрока будет оставлена в силе, то он пропустит второй матч за Суперкубок с «Барселоной», который состоится 16 августа.
Также форвард не сыграет в четырех стартовых турах чемпионата, в которых «сливочные» встретится с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция