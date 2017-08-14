«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду

Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен обжаловать дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, португалец получил наказание в виде пропуска пяти матчей своей команды за толчок арбитра во время игры с «Барселоной» в рамках Суперкубка страны (3:1).

Если дисквалификация игрока будет оставлена в силе, то он пропустит второй матч за Суперкубок с «Барселоной», который состоится 16 августа.

Также форвард не сыграет в четырех стартовых турах чемпионата, в которых «сливочные» встретится с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».