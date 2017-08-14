Андрею «Timon» Гурьеву вручили официальную именную футболку российской сборной

14 августа состоялась встреча генерального директора РФС Александра Алаева и руководителя Комитета по разновидностям футбола РФС Игоря Ефремова с киберфутболистом ЦСКА и Gambit Esports Андреем «Timon» Гурьевым.



На встрече Андрею вручили официальную именную футболку российской сборной и пожелали достойно выступить на FIFA Interactive World Cup 2017.





«Для меня это особенный и самый важный турнир в моей карьере киберфутболиста, пробиться в финальную стадию было очень сложно, и я благодарен всем, кто мне в этом помог. Также выражаю благодарность руководству РФС и Комитету по разновидностям футбола за теплые слова и подаренную футболку сборной страны. Рад, что могу представлять Россию на таком масштабном и важном турнире», – прокомментировал Timon.



FIFA Interactive World Cup 2017 пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. Победитель чемпионата получит 200 000 долларов, а также возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года.

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