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«Торонто» выставил на драфт отказов Алексея Марченко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. 

25-летний Марченко прошедший сезон начинал в составе «Детройт Ред Уинuз», а затем перешел в «Торонто Мэйпл Лифс».

Всего в регулярном чемпионате он провел 41 матч и набрал (1+7) очков за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остается год по двухлетнему контракту с зарплатой 1,45 миллиона долларов.

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