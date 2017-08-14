«Торонто» выставил на драфт отказов Алексея Марченко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко.
25-летний Марченко прошедший сезон начинал в составе «Детройт Ред Уинuз», а затем перешел в «Торонто Мэйпл Лифс».
Всего в регулярном чемпионате он провел
41 матч и набрал (1+7) очков за результативность. В плей-офф
участия не принимал. У россиянина остается год по двухлетнему контракту с
зарплатой 1,45 миллиона долларов.
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