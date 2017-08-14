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«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Анжи», новым главным тренером команды стал белорусский специалист Вадим Скрипченко. О сроках соглашения с наставником не уточняется.

«Будучи футболистом Скрипченко выступал с 1992 по 2007 годы в чемпионатах Белоруссии и России. В нашей стране он играл за ЦСКА и «Уралан». Кроме того, Вадим Викторович имеет в активе матчи в составе национальной сборной Белоруссии. 

В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах «БАТЭ» (Белоруссия), «Минск» (Белоруссия), «Кубань», «Урал» и «Крылья Советов»», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, после поражения от московского «Динамо» в 6-м туре РФПЛ (1:3) махачкалинский клуб покинул Александр Григорян, который работал с командой с января этого года.

На данный момент «Анжи» занимает 14 место в таблице РФПЛ, набрав три очка.

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