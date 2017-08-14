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«Арсенал» – «Урал»: Родионов присутствует на матче (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня тульский «Арсенал» принимает на своем поле «Урал» в рамках 6-го тура РФПЛ. На данный момент счет 2:2.

Как сообщает официальный Twitter российской лиги, на трибунах присутствует генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов.

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