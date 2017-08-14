«Арсенал» – «Урал»: Родионов присутствует на матче (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня тульский «Арсенал» принимает на своем поле «Урал» в рамках 6-го тура РФПЛ. На данный момент счет 2:2.
Как сообщает официальный Twitter российской лиги, на трибунах присутствует генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов.
Генеральный директор "Спартака" @fcsm_official Сергей Родионов #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АрсеналУрал 2:1 pic.twitter.com/7wH0J0BJxW— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 августа 2017 г.
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