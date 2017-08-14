Футбольный агент: Манчини и Сарсания не рассчитывают на Дзюбу

Футбольный агент Доган Эрджан поделился мнением о переходе полузащитника Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче».

- Роберто Манчини и спортивный директор «Зенита» просили помощи пристроить Жулиано, а также Артема Дзюбу, на которых они не рассчитывали. Бразилец был предложен «Бешикташу», но потом мы узнали, что «Фенербахче» сделал ему предложение, - приводит слова Эрджана Ajansspor.

Напомним, 12 августа Жулиано перешел в турецкий «Фенербахче». Контракт рассчитан на четыре года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может также перейти в «Фенербахче». В сезоне-2017/18 форвард провел пять матчей в РФПЛ, из которых два начал в стартовом составе, а также обе встречи Лиги Европы против «Бней Иегуды».