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«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу Дембеле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дортмундская «Боруссия» готова отпустить французского полузащитника Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Согласно источнику, клубы пришли к соглашению по сумме трансфера, которая составит 100 млн евро.

Однако, как отмечает источник, возникли некоторые трудности. «Шмели» хотят получить еще 30 млн евро в случае удачного выступления игрока. О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Дембеле намерен перебраться в чемпионат Испании. Игрок настроен серьезно и уже успел пропустить тренировку команды, за что был оштрафован.

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