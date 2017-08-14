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Виктор Гончаренко: Неправильно обвинять Васина при любом моменте

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поддержал защитника своей команды Виктора Васина. 

- Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняет его. Это неправильно, - заявил Гончаренко.

Напомним, 12 августа ЦСКА на своем стадионе одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 6-го тура чемпионата России - 2:1.

Армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 


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