«Урал» вырвал ничью в гостевом матче с «Арсеналом»
Матч шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Урал» завершился вничью (2:2).
Уже к десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Отметим, что обоим ассистировал полузащитник Сергей Ткачев.
Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.
19 августа в седьмом туре «Урал» на своем поле сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» 21 августа на выезде сразится с грозненским «Ахматом».
Матч
Голы
Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко
Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)
Предупреждения:
Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция