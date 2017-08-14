«Урал» вырвал ничью в гостевом матче с «Арсеналом»

Матч шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Урал» завершился вничью (2:2).

Уже к десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Отметим, что обоим ассистировал полузащитник Сергей Ткачев.

Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.

19 августа в седьмом туре «Урал» на своем поле сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» 21 августа на выезде сразится с грозненским «Ахматом».



