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«Урал» вырвал ничью в гостевом матче с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» - «Урал» завершился вничью (2:2). 

Уже к десятой минуте встречи хозяева поля забили два мяча: отличились Стопилла Сунзу и Илья Максимов. Отметим, что обоим ассистировал полузащитник Сергей Ткачев.

Но после перерыва «Урал» смог уйти от поражения благодаря голам Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.

19 августа в седьмом туре «Урал» на своем поле сыграет с ЦСКА, а «Арсенал» 21 августа на выезде сразится с грозненским «Ахматом».

Матч

Арсенал - Урал - 2:2 (2:1)

Голы

Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко

Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)

Предупреждения:

Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция


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