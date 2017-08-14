«Шальке» обыграл берлинское «Динамо» в Кубке Германии, Коноплянка оформил дубль

«Шальке 04» в 1-м раунде Кубка Германии обыграл в гостях берлинское «Динамо» (2:0).

В составе «горняков» дубль оформил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

В других встречах первого раунда «Нюрнберг» на выезде выиграл у «Дуйсбурга» (2:1), а «Санкт-Паули» в гостях уступил «Падерборну» (1:2).

Таким образом, «Шальке», «Нюрнберг» и «Падерборн» вышли во второй раунд турнира.