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Абель Санчес: Джейкобс боксировал с Головкиным как шершень, Альварес – только комар

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес оригинально охарактеризовал Даниэла Джейкобса и Сауля Альвареса.

- В том, что касается физической мощи, Джейкобс - это шершень, а Альварес - только комар. 

Когда Дэнни вышел на ринг с Геннадием, он прибавил 20 или даже 25 фунтов веса. Он был выше и сильнее, за него говорило многое. Альварес гораздо ниже, его руки короче. Да, возможно он лучше в серийной работе и имеет более высокую скорость рук, но он сильно проигрывает в габаритах. Думаю, Головкин будет доминировать в поединке с ним, - заявил Санчес.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

В 2017 году Геннадий в упорном поединке победил по очкам Дэниэла Джейкобса.


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