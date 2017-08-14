Абель Санчес: Джейкобс боксировал с Головкиным как шершень, Альварес – только комар
Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес оригинально охарактеризовал Даниэла Джейкобса и Сауля Альвареса.
- В том, что касается физической мощи, Джейкобс - это шершень, а Альварес - только комар.
Когда Дэнни вышел на ринг с Геннадием, он прибавил 20 или даже 25 фунтов веса. Он был выше и сильнее, за него говорило многое. Альварес гораздо ниже, его руки короче. Да, возможно он лучше в серийной работе и имеет более высокую скорость рук, но он сильно проигрывает в габаритах. Думаю, Головкин будет доминировать в поединке с ним, - заявил Санчес.
Golovkin's Coach: Jacobs Was a Hornet, Canelo is a Mosquito! https://t.co/ds0MpQSBmW #boxing pic.twitter.com/xWMDkzXFAM— BoxingScene.com (@boxingscene) 14 августа 2017 г.
Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.
В 2017 году Геннадий в упорном поединке победил по очкам Дэниэла Джейкобса.