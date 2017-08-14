Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула2 : 2Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кадыров высказался о работе арбитров на матче «Зенит» – «Ахмат»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым на матче 6-го тура РФПЛ «Зенит» – «Ахмат» (4:0).

Напомним, гости с 29-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. Ранее сообщалось, что Федотов получил неудовлетворительную оценку за работу на этой игре, так как не показал красную карточку голкиперу «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой за пределами штрафной. Вратарь питерского клуба после матча заявил, что заслуживал красной карточки.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча посадил команду гостей на свисток, показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку», – написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» - «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале. Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно «убивая» другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что «Зенит» не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития. Такие задачи ставятся Президентом РФ Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе. Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30% наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему. #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Зенит

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛЖулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ванек, Панченко или Витиньо? Выбери лучший гол 6-го тура РФПЛВанек, Панченко или Витиньо? Выбери лучший гол 6-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 6-го тура российской премьер-лиги.Миодраг Божович: Думаю, что сегодня мы проигралиНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович был расстроен результатом.Александр Тарханов: Многие из стартовых матчей «Урал» должен был выигратьНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер гостей Александр Тарханов отметил провал своей команды в начале встречи.Худший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛХудший летний старт «Спартака». Итоги 6-го тура РФПЛ«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 6-м туре РФПЛ.
Футбол
«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера
Футбол
«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду
Футбол
Хави Гарсия: С первых минут «Бетис» был моим приоритетным вариантом
Футбол
Максим Калиниченко: Такое ощущение, что у «Спартака» нету сил
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Игорь Федотов
Игорь Федотоввсе новости
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости