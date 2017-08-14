Кадыров высказался о работе арбитров на матче «Зенит» – «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил работу судейской бригады во главе с Игорем Федотовым на матче 6-го тура РФПЛ «Зенит» – «Ахмат» (4:0).

Напомним, гости с 29-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. Ранее сообщалось, что Федотов получил неудовлетворительную оценку за работу на этой игре, так как не показал красную карточку голкиперу «Зенита» Андрею Луневу за игру рукой за пределами штрафной. Вратарь питерского клуба после матча заявил, что заслуживал красной карточки.

«Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча посадил команду гостей на свисток, показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку», – написал Кадыров на своей странице в Instagram.