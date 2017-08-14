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Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал ситуацию, сложившуюся с игроком «Боруссии»

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10 августа Усман Дембеле пропустил тренировку команды, за что был отстранен от занятий на неопределенный срок.

«Если игрок не появляется на тренировке, то это лишь его ответственность. Не нужно относиться к игрокам, как к богам, если они не ведут себя так, как боги», — цитирует слова Хенесса Sky Germany.

Напомним, что Дембеле близок к переходу в «Барселону».

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