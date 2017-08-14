Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал ситуацию, сложившуюся с игроком «Боруссии»

10 августа Усман Дембеле пропустил тренировку команды, за что был отстранен от занятий на неопределенный срок.

«Если игрок не появляется на тренировке, то это лишь его ответственность. Не нужно относиться к игрокам, как к богам, если они не ведут себя так, как боги», — цитирует слова Хенесса Sky Germany.

Напомним, что Дембеле близок к переходу в «Барселону».