Медведев проиграл Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати

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Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев - в составе сборной России на матч Кубка Дэвиса против Венгрии Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в Вашингтоне Матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США) между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Зверева.

Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне 50-я ракетка мира Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8 финала турнира ATP City Open в Вашингтоне.

Рублев поднялся на 38-е место Чемпионской гонки ATP Российские теннисисты Андрей Рублев, Андрей Кузнецов и Евгений Донской поднялись в Чемпионской гонке ATP.