Медведев проиграл Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Италии Фабио Фоньини в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.
Встреча, которая длилась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
За все время игры Фоньини 4 раза подал навылет, сделал 8 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 20. В активе Медведева 7 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующей стадии турнира итальянец сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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