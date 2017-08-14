Александр Тарханов: Многие из стартовых матчей «Урал» должен был выиграть

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер гостей Александр Тарханов отметил провал своей команды в начале встречи.



- Матч в целом хороший, и мы атаковали, и «Арсенал». Первые 15 минут очень плохо провели, хотя настраивали игроков, говорили, что у «Арсенала» очков меньше, чем у нас, значит, они будут играть агрессивно. Потом потихоньку выравняли игру, забили гол. Второй тайм начали хорошо, затем «Арсенал» перехватил инициативу, а концовка была за нами, могли и выиграть.



- Согласны с тем, что игру переломила замена Емельянова на Чантурию?

- В принципе да. Мы выпустили еще и Портнягина с Евсеевым, усилили нападение. Портнягин за все мячи зацепился, хотя он давно не играл. Евсеев сразу забил, активно участвовал в атакующей игре.



- Сравните прошлогодний и нынешний «Арсенал».

- Футболисты те же, думаю, они и играют как при Кирьякове. Но в прошлом сезоне мы проиграли 0:2, сейчас сыграли 2:2. В прошлом сезоне «Арсенал» достаточно хорошо играл, поэтому и выжил.



- У «Урала» пять ничьих в шести стартовых турах. Вы довольны таким результатом?

- Многие матчи должны были выигрывать. В Краснодаре судья пенальти придумал. С «Ростовом» обидный гол пропустили, с «Уфой» тоже большое преимущество было. Сегодня вроде бы нашли очко, но, если смотреть концовку, то могли и выиграть.