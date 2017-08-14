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Александр Тарханов: Многие из стартовых матчей «Урал» должен был выиграть

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер гостей Александр Тарханов отметил провал своей команды в начале встречи.

- Матч в целом хороший, и мы атаковали, и «Арсенал». Первые 15 минут очень плохо провели, хотя настраивали игроков, говорили, что у «Арсенала» очков меньше, чем у нас, значит, они будут играть агрессивно. Потом потихоньку выравняли игру, забили гол. Второй тайм начали хорошо, затем «Арсенал» перехватил инициативу, а концовка была за нами, могли и выиграть.

- Согласны с тем, что игру переломила замена Емельянова на Чантурию?
- В принципе да. Мы выпустили еще и Портнягина с Евсеевым, усилили нападение. Портнягин за все мячи зацепился, хотя он давно не играл. Евсеев сразу забил, активно участвовал в атакующей игре.

- Сравните прошлогодний и нынешний «Арсенал».
- Футболисты те же, думаю, они и играют как при Кирьякове. Но в прошлом сезоне мы проиграли 0:2, сейчас сыграли 2:2. В прошлом сезоне «Арсенал» достаточно хорошо играл, поэтому и выжил.

- У «Урала» пять ничьих в шести стартовых турах. Вы довольны таким результатом?
- Многие матчи должны были выигрывать. В Краснодаре судья пенальти придумал. С «Ростовом» обидный гол пропустили, с «Уфой» тоже большое преимущество было. Сегодня вроде бы нашли очко, но, если смотреть концовку, то могли и выиграть.

Матч

Арсенал - Урал - 2:2 (2:1)

Голы

Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко

Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)

Предупреждения:

Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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