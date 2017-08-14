Миодраг Божович: Думаю, что сегодня мы проиграли
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович был расстроен результатом.
- Начали очень хорошо, забили быстрые голы. Все выглядело так, что мы победим очень легко, но футбол - это непредсказуемая вещь. У нас было очень много моментов, но в конце могли и проиграть. Такие игры не поднимают настроение, наоборот. Думаю, что сегодня мы проиграли.
- Почему не было даже в заявке Расича?
- Восстановление Расича идет медленно. А когда его сбивали, игрок даже не получил желтую карточку.
- Как «Арсенал» будет укреплять центр обороны?
- Укрепим центр обороны, если будем кушать лучше. Возможно, появятся новые игроки.
- Что сказали игрокам в перерыве?
- Гол в раздевалку всегда тяжел психологически. Говорил, что должна быть концентрация, потому что уже два раза вели в счете к перерыву и проигрывали. После таких промахов, которые мы допустили, хорошо, что хотя бы одно очко взяли.
- Говорят, что счет 2:0 для выигрывающей команды хуже, чем 1:0. Согласны?
- Если бы нам не забили гол в раздевалку, то психологически было бы легче играть во втором тайме. При счете 2:1 всегда боишься, что будет еще один гол.
- Защитник Денисов сегодня сыграл в опорной зоне. Это вынужденная мера?
- Нет, задумка была в том, чтобы в опорной зоне был игрок, который выигрывает единоборства, и чтобы при стандартах был еще один высокий игрок. Это неплохо работало в первом тайме, а во втором что-то не получилось. Думаю, это из-за того, что беговой объем у центрального защитника и опорного полузащитника разный, Денисов подустал.
- Будут ли у «Арсенала» ещё приобретения?
- Надеемся.
Матч
Голы
Сунзу 5 (1:0). Максимов 10 (2:0). Бикфалви 42 (2:1). Евсеев 69 (2:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Беляев, Комбаров, Сунзу, Максимов, Чаушич, Ткачёв, Джорджевич, Шевченко
Урал: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Григорьев (Евсеев, 68), Кулаков, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Ильин (Портнягин, 60)
Предупреждения:
Чаушич, 18; Шевченко, 90 - Емельянов, 37; Бавин, 77; Бикфалви, 79
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
14 августа 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция