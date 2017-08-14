Миодраг Божович: Думаю, что сегодня мы проиграли

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Урал» (2:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович был расстроен результатом.



- Начали очень хорошо, забили быстрые голы. Все выглядело так, что мы победим очень легко, но футбол - это непредсказуемая вещь. У нас было очень много моментов, но в конце могли и проиграть. Такие игры не поднимают настроение, наоборот. Думаю, что сегодня мы проиграли.



- Почему не было даже в заявке Расича?

- Восстановление Расича идет медленно. А когда его сбивали, игрок даже не получил желтую карточку.



- Как «Арсенал» будет укреплять центр обороны?

- Укрепим центр обороны, если будем кушать лучше. Возможно, появятся новые игроки.



- Что сказали игрокам в перерыве?

- Гол в раздевалку всегда тяжел психологически. Говорил, что должна быть концентрация, потому что уже два раза вели в счете к перерыву и проигрывали. После таких промахов, которые мы допустили, хорошо, что хотя бы одно очко взяли.



- Говорят, что счет 2:0 для выигрывающей команды хуже, чем 1:0. Согласны?

- Если бы нам не забили гол в раздевалку, то психологически было бы легче играть во втором тайме. При счете 2:1 всегда боишься, что будет еще один гол.



- Защитник Денисов сегодня сыграл в опорной зоне. Это вынужденная мера?

- Нет, задумка была в том, чтобы в опорной зоне был игрок, который выигрывает единоборства, и чтобы при стандартах был еще один высокий игрок. Это неплохо работало в первом тайме, а во втором что-то не получилось. Думаю, это из-за того, что беговой объем у центрального защитника и опорного полузащитника разный, Денисов подустал.



- Будут ли у «Арсенала» ещё приобретения?

- Надеемся.