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Каспаров и Карякин сыграли вничью на турнире в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью в первом раунде четвертого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе.

Встреча завершилась на 44-м ходу. Сергей Карякин играл черными фигурами.

Отметим, что для Каспарова это первое выступление в официальном шахматном турнире за 12 лет. Спортсмен не принимал участия в турнирах с 2005 года.

Напомним, турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе (США) пройдет с 14 по 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов.

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