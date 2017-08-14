Каспаров и Карякин сыграли вничью на турнире в США
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью в первом раунде четвертого этапа Гран-тура по быстрым шахматам и блицу, который проходит в Сент-Луисе.
Встреча завершилась на 44-м ходу. Сергей Карякин играл черными фигурами.
Отметим, что для Каспарова это первое выступление в официальном шахматном турнире за 12 лет. Спортсмен не принимал участия в турнирах с 2005 года.
Напомним, турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе (США) пройдет с 14 по 19 августа. Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч долларов.
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