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Актер и телеведущий Александр Ревва стал послом ЧМ-2018 от Калининграда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт правительства Калининградской области, актер, телеведущий, сценарист и продюсер Александр Ревва стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

«Калининград – один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России», – заявил Ревва.

Ранее послом ЧМ-2018 от Калининграда стала пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко.

Напомним, чемпионат мира состоится в 2018 году в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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