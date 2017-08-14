Валерий Газзаев: Из-за неграмотного судейства на пять матчей отстранили лучшего игрока планеты

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.

«Хотелось бы на примере вчерашнего «класико» разобрать важность квалифицированного судейства в футболе. Молодой арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Криштиану Роналду, показав тому две желтые карточки – сначала за снятую футболку во время празднования гола, а позже за симуляцию в чужой штрафной. Во-первых, хочу сказать, что никакой симуляции там не было – весь мир видел, как Роналду падал в результате нарушения Самюэля Юмтити. А во-вторых, толчок арбитра в спину, за который футболист получил дисквалификацию на пять матчей, и близко не тянул на проявление агрессии, которое вменяют португальцу.

В результате ошибки 31-летнего арбитра, чье имя во всем мире узнали лишь благодаря его вызывающим действиям в матче «Барселона» – «Реал», сотни миллионов поклонников Криштиану Роналду лишились возможности наблюдать за его игрой на протяжении ближайшего месяца! Из-за неграмотного судейства на пять матчей отстранили лучшего игрока планеты, что совершенно недопустимо», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Таким образом, Роналду не поможет своей команде в ответном матче с «Барселоной», а также в четырех встречах примеры – против «Депортиво» (20 августа), «Валенсии» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реала Сосьедад» (17 сентября).