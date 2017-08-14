Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Газзаев: Из-за неграмотного судейства на пять матчей отстранили лучшего игрока планеты

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.

«Хотелось бы на примере вчерашнего «класико» разобрать важность квалифицированного судейства в футболе. Молодой арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Криштиану Роналду, показав тому две желтые карточки – сначала за снятую футболку во время празднования гола, а позже за симуляцию в чужой штрафной. Во-первых, хочу сказать, что никакой симуляции там не было – весь мир видел, как Роналду падал в результате нарушения Самюэля Юмтити. А во-вторых, толчок арбитра в спину, за который футболист получил дисквалификацию на пять матчей, и близко не тянул на проявление агрессии, которое вменяют португальцу.

В результате ошибки 31-летнего арбитра, чье имя во всем мире узнали лишь благодаря его вызывающим действиям в матче «Барселона» – «Реал», сотни миллионов поклонников Криштиану Роналду лишились возможности наблюдать за его игрой на протяжении ближайшего месяца! Из-за неграмотного судейства на пять матчей отстранили лучшего игрока планеты, что совершенно недопустимо», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Таким образом, Роналду не поможет своей команде в ответном матче с «Барселоной», а также в четырех встречах примеры – против «Депортиво» (20 августа), «Валенсии» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реала Сосьедад» (17 сентября).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу ДембелеДортмундская «Боруссия» готова отпустить французского полузащитника Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию РоналдуКак сообщает AS, мадридский «Реал» намерен обжаловать дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду.Юрген Клопп: Коутиньо в «Барселоне»? Ничего нового. Думаю, я все сказалГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча против «Хоффенхайма» ответил на вопросы журналистов.Неймар: Надеюсь, Паулиньо будет так же счастлив в «Барселоне», как яБывший нападающий «Барселоны» Неймар пожелал удачи своему соотечественнику Паулиньо, заключившему контракт с каталонским грандом.Никита Симонян – о наказании Роналду: Судьи перебарщивают с карточками за симуляцииПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию Криштиану Роналду. Напомним, форвард мадридского «Реала» был наказан за толчок судьи.
Футбол
Виктор Гончаренко: Неправильно обвинять Васина при любом моменте
Футбол
«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу Дембеле
Футбол
Футбольный агент: Манчини и Сарсания не рассчитывают на Дзюбу
Футбол
«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Валерий Газзаев
Валерий Газзаеввсе новости
Суперкубок Испании
Суперкубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости