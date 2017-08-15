«Бенфика» на последних минутах вырвала победу в матче с командой «Шавиш»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
матче второго тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла команду
«Шавиш» со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил форвард гостевой
команды Харис Сеферович, отличившийся на второй добавленной к основному времени
минуте.
Таким образом, «орлы» с шестью очками поднялись на второе
место в турнирной таблице, а «Шавиш» расположился на 18-й строчке, не имея в
активе очков.
В следующем туре команда из Лиссабона 19 августа примет «Белененсеш», а подопечные Луиса Кастро на следующий день сыграют с командой «Сетубал».
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