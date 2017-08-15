«Бенфика» на последних минутах вырвала победу в матче с командой «Шавиш»

В матче второго тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла команду «Шавиш» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил форвард гостевой команды Харис Сеферович, отличившийся на второй добавленной к основному времени минуте.

Таким образом, «орлы» с шестью очками поднялись на второе место в турнирной таблице, а «Шавиш» расположился на 18-й строчке, не имея в активе очков.

В следующем туре команда из Лиссабона 19 августа примет «Белененсеш», а подопечные Луиса Кастро на следующий день сыграют с командой «Сетубал».