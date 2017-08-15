Хавбек «Вест Хэма» Фегули перешел в «Галатасарай»
Источник: ФК «Галатасарай»Комментарии
Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули перешел в «Галатасарай»,
сообщает официальный сайт турецкой команды.
27-летний алжирец подписал пятилетний контракт с желто-красными – до 2022 года. Сумма сделки составила 4,25 миллиона евро.
Feghouli: Şampiyonluk için geldim!https://t.co/niFAgTMldo pic.twitter.com/RFxcCKW7H6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 августа 2017 г.
В прошлом сезоне в составе лондонского клуба Софиан принял участие в 28 матчах, в которых забил 4 мяча, отдал 3 результативных передачи и заработал 2 желтых и 1 красную карточку.
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