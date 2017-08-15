Хавбек «Вест Хэма» Фегули перешел в «Галатасарай»

Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули перешел в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкой команды.

27-летний алжирец подписал пятилетний контракт с желто-красными – до 2022 года. Сумма сделки составила 4,25 миллиона евро.

В прошлом сезоне в составе лондонского клуба Софиан принял участие в 28 матчах, в которых забил 4 мяча, отдал 3 результативных передачи и заработал 2 желтых и 1 красную карточку.

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