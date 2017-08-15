Леонид Слуцкий: Матч с «Вулверхэмптоном» – серьезный тест для нас
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился
ожиданиями от предстоящего матча с «Вулверхэмптоном», который состоится в
рамках третьего тура чемпионшипа.
– Перед предстоящей игрой у команды хорошее настроение, –
заявил Слуцкий в интервью клубному телевидению. – У следующего соперника лучшая
команда из тех, с кем мы уже играли, из-за того, что в ней много иностранцев, которые уже принесли две
победы в непростых матчах, при этом не пропустив.
Матч будет интересным, для нас важным и трудным. Это
серьезный тест для нас. Мы уже играли против «Астон Виллы», что было
также серьезным тестом. Теперь ждет испытание не только с эмоциональной
точки зрения, но и в плане характера и качества игры.
Несколько матчей в неделю? Для меня это не станет проблемой,
у меня был подобный опыт в ЦСКА, когда мы играли в Лиги чемпионов. «Халл»
провел хорошую предсезонную подготовку, потому у нас набрана хорошая форма.
Серьезной проблемой будет не физические кондиции, а уровень команды соперника.
Домашние матчи очень важны для нас, в гостях мы имеем права
на ошибку, а дома должны побеждать в каждом матче. Перед нами стоит серьезная
цель, надеемся наши болельщики придут поддержать нас. Споют ли они вновь обо
мне? Это уже вторично. Пожалуйста приходите и поддержите команду.
Напомним, матч «Халл Сити» - «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 15 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
15 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция