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Леонид Слуцкий: Матч с «Вулверхэмптоном» – серьезный тест для нас

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вулверхэмптоном», который состоится в рамках третьего тура чемпионшипа.

– Перед предстоящей игрой у команды хорошее настроение, – заявил Слуцкий в интервью клубному телевидению. – У следующего соперника лучшая команда из тех, с кем мы уже играли, из-за того, что в ней много иностранцев, которые уже принесли две победы в непростых матчах, при этом не пропустив.

Матч будет интересным, для нас важным и трудным. Это серьезный тест для нас. Мы уже играли против «Астон Виллы», что было также серьезным тестом. Теперь ждет испытание не только с эмоциональной точки зрения, но и в плане характера и качества игры.

Несколько матчей в неделю? Для меня это не станет проблемой, у меня был подобный опыт в ЦСКА, когда мы играли в Лиги чемпионов. «Халл» провел хорошую предсезонную подготовку, потому у нас набрана хорошая форма. Серьезной проблемой будет не физические кондиции, а уровень команды соперника.

Домашние матчи очень важны для нас, в гостях мы имеем права на ошибку, а дома должны побеждать в каждом матче. Перед нами стоит серьезная цель, надеемся наши болельщики придут поддержать нас. Споют ли они вновь обо мне? Это уже вторично. Пожалуйста приходите и поддержите команду.

Напомним, матч «Халл Сити» - «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 15 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Халл Сити - Вулверхэмптон

Место и дата

15 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция

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