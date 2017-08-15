Карякин проиграл Каруане на турнире в Сент-Луисе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский шахматист Сергей Карякин проиграл американцу
Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре четвертого этапа Grand
Chess Tour в Сент-Луисе.
В параллельной встрече россиянин Гарри Каспаров сыграл
вничью с кубинцем Леньером Домингесом, а Ян Непомнящий не смог переиграть чеха
Давида Навара.
По итогам трех туров с четырьмя очками лидируют Левон Аронян
Непомнящий, Ле Куанг Лием и Каруана, по три очка у Каспарова, Карякина, Хакиру Накамуры
и Домингеса, по одному – у Вишванатана Ананда и Навара.
Напомним, турнир завершится 16 августа, а 17 и 18 августа
пройдут партии в блиц.
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