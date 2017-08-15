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Карякин проиграл Каруане на турнире в Сент-Луисе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шахматист Сергей Карякин проиграл американцу Фабиано Каруане в партии по быстрым шахматам в третьем туре четвертого этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

В параллельной встрече россиянин Гарри Каспаров сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом, а Ян Непомнящий не смог переиграть чеха Давида Навара.

По итогам трех туров с четырьмя очками лидируют Левон Аронян Непомнящий, Ле Куанг Лием и Каруана, по три очка у Каспарова, Карякина, Хакиру Накамуры и Домингеса, по одному – у Вишванатана Ананда и Навара.

Напомним, турнир завершится 16 августа, а 17 и 18 августа пройдут партии в блиц.

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