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«Манчестер Сити» предложил «Арсеналу» 66 млн евро за Санчеса

Источник:  The TelegraphКомментарии

Футбольный клуб «Манчестер Сити» предложил лондонскому «Арсеналу 66 миллионов евро за форварда Алексиса Санчеса, сообщает The Telegraph.

По информации издания, клуб из Манчестера планирует оформить переход до конца текущего трансферного окна и готов предложить 28-летнему чилийцу личный контракт с зарплатой 440 тысяч евро в неделю.

Напомним, Санчес перешел в «Арсенал»  из «Барселоны» в 2014 году за 42 миллиона евро. В минувшем сезоне в составе «канониров» Алексис принял участие в 51-м матче, забил 30 мячей, отдал 19 результативных передач и заработал 8 желтых карточек.

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